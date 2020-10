Covid: sindaco Moncalieri, situazione hotspot insostenibile

"La situazione degli hotspot dei tamponi è diventata insostenibile. Basta ascoltare la voce di chi ci è passato per rendersene conto". Lo afferma il sindaco di Moncalieri (Torino), Paolo Montagna, che chiede "uno sforzo immediato di Regione e ASL per organizzare un altro presidio nel distretto Moncalieri/Nichelino, perché Chieri e Carmagnola non bastano". "Non è una questione di campanile, ma di servizio alle persone e al territorio - sostiene il primo cittadino -. Siamo pronti a fare la nostra parte, mettendo a disposizione aree, locali e volontari. Ma bisogna fare qualcosa. Così non si può più andare avanti".