Covid: assessora Torino, nessun focolaio in nidi e materne

Dall'inizio dell'anno scolastico sono una quarantina le sezioni di nidi e materne, a Torino, in cui si sono verificati casi di positività al Covid-19 di bambini o personale, "ma dal tracciamento fatto dalle Asl non risultano focolai nei nostri servizi educativi". A dirlo l'assessora comunale all'Istruzione Antonietta Di Martino durante la presentazione di alcune misure di sgravi per quel che riguarda la ristorazione scolastica deliberate oggi dalla Giunta a fronte dell'emergenza sanitaria in corso. L'assessora ha precisato che finora, in nidi e scuole dell'infanzia, "ci sono stati casi di positività con chiusura di sezioni o bolle, anche solo precauzionali, ma mai focolai. I casi - ha spiegato - si sono verificati in una quarantina di sezioni, in 17 scuole dell'infanzia e in 23 nidi".