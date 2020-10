Covid: Piemonte sfonda soglia 65mila contagi, 2.585 i nuovi

Non si ferma la curva dei contagi in Piemonte. Nelle ultime 24 ore, con 12.787 tamponi processati, l'Unita' di crisi regionale ha registrato 2.585 nuovi casi e 27 decessi. Aumentano i piemontesi in isolamento, ben 25.364, come i ricoveri: quelli in terapia intensiva sono 146 (+11 rispetto a ieri), 2.381 negli altri reparti (+144). Dei nuovi contagi 1.166 (45%) sono asintomatici, 229 sono in Rsa e Strutture Socio Assistenziali, 283 in ambito scolastico. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte, i decessi sono 4.332, i contagi oltre 65mila, i pazienti guariti sono 32.807.