Meteo: cieli in prevalenza sereni

A Torino oggi, venerdì 30 ottobre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3699m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: contesto anticiclonico ma nel quale si inseriscono strati di passaggio che offuscheranno a tratti il Sole. Graduale aumento di nubi basse sulla riviera ligure. Temperature poco sopra i valori medi del periodo, clima gradevole nelle ore diurne (18-19°C). Venti deboli.