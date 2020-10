Dpcm, trecento persone protestano a Domodossola

Oltre 300 persone in piazza ieri sera a Domodossola (VCO) contro l'ultimo Dpcm del Governo. Ristoratori, baristi, imprenditori, dipendenti del settore pubblico e privato hanno manifestato pacificamente nella piazzetta antistante Palazzo Mellerio, dove era in corso il consiglio comunale di Domodossola. Alla manifestazione anche Massimo Sartoretti, presidente di Ascom, reduce dalla manifestazione tenutasi a Torino. E' intervenuto anche il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, per ricordare che "il Comune può fare ben poco anche se cercherà di stare vicino alla comunità, ma che occorre capire che la situazione sanitaria è drammatica".