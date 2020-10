Covid: "vogliono nuovo lockdown", Torino torna in piazza

La protesta contro il Dpcm torna in piazza a Torino. Da alcune ore sta girando sui social un appello a ritrovarsi domenica alle 18 in piazza Vittorio, dove lunedì sera alcune migliaia di persone si sono radunate in modo pacifico per protestare contro le ultime misure anti contagio. "Dopo il Dpcm vogliono un nuovo lockdown. Torino non molla, torna in piazza", si legge nel volantino.