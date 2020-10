Covid: Grimaldi (Luv), reddito di quarantena per cultura

Il capogruppo Luv in Regione Piemonte, Marco Grimaldi, intervenuto alla manifestazione dello spettacolo oggi a Torino, chiede "un reddito di quarantena per cultura e associazionismo" perché senza farlo "l'intero settore sarà spazzato via". ""Il Dpcm - afferma Grimaldi - preclude al mondo della cultura e dello spettacolo la possibilità di lavorare. Dobbiamo fermare i contagi, ma ci tormentano anche le macerie che troveremo dopo che la seconda ondata si ritirerà. Riteniamo quindi necessario - spiega - sostenere subito sia i singoli lavoratori che i circoli e i luoghi della cultura piemontesi: per i primi occorre istituire un reddito di quarantena e un sistema di ammortizzatori sociali strutturali, per i secondi serve che Città e Regione si adoperino per riaprire i termini e semplificare le procedure di accesso al Bonus Piemonte per circoli Aps, per l'esonero dal pagamento dei canoni delle concessioni e locazioni da corrispondere agli enti pubblici, per il ristoro dei canoni di affitto da corrispondere ai privati e per l'annullamento dei versamenti Tari". Grimaldi condanna "l'assenza spettacolare" alla manifestazione della Giunta Cirio, "che già durante la prima ondata - sostiene - ha affrontato con poca serietà la tutela dei 20 mila lavoratori piemontesi del settore" e "solo dopo un lungo braccio permise di approvare il mio emendamento al Bonus Piemonte che estendeva i benefici anche ai Circoli iscritti ai registri Aps e alle Società di Mutuo Soccorso, ma ignorò una buona fetta di coloro che rendono possibili gli spettacoli dal vivo".