EMERGENZA SANITARIA

Rsa, tamponi rapidi ogni 15 giorni

Screening periodici per ospiti e personale. Tutti i dati delle strutture finiranno nella piattaforma informatica Covid. Cirio: "Abbiamo acquistato due milioni e mezzo di test". Poi arriveranno quelli di Arcuri

Tamponi rapidi a ospiti e personale delle Rsa ogni due settimane. I primi 43mila test sono già stati distribuiti alle strutture, altri 20mila arriveranno nei prossimi giorni e copriranno il fabbisogno per il primo screening. Poi ogni quindici giorni la procedura per accertare eventuali casi positivi verrà ripetuta, da qui a marzo, periodo per il quale il Piemonte si è assicurato la dotazione dei tamponi rapidi avendone acquistato 2milioni e 400mila (nei quali sono compresi quelli già in dotazione agli ospedali e alle Asl), in attesa dei test in arrivo dalla struttura nazionale in capo al commissario Domenico Arcuri.

I dati negli screening periodici, previsti anche per strutture per disabili dove però la cadenza sarà mensile visto il minor rischio rispetto a quello calcolato per gli anziani, verranno subito caricati direttamente dalle Rsa (con la validazione del medico) nella piattaforma Covid che è stata, per questa ragione implementata consentendo procedure più rapide rispetto a quelle utilizzate per i tamponi non rapidi. La nuova misura sul fronte delle case di riposo è stata presentata questo pomeriggio dal presidente della Regione Alberto Cirio, insieme all’assessore alla Sanità Luigi Icardi e a quello al Welfare Chiara Caucino.

Accertare il più in fretta possibile i casi di positività al Covid e isolare gli ospiti o il personale e velocizzare con monitoraggi ravvicinati nel tempo un’attività di screening rispetto alla procedura dipendente dai tamponi “tradizionali”, che saranno comunque sempre utilizzati in caso di positività, data una incidenza di circa il 30% di possibili falsi positivi. Questo l’obiettivo dell’introduzione dei test rapidi sul fronte più debole ed esposto di fronte al virus.

Un fronte, quello delle Rsa, sul quale “l’attenzione della Regione è stato subito alta, pur di fronte a oggettive difficoltà”, come ha ribadito Cirio, ricordando il lavoro di implementazione della piattaforma Covid incominciato già in primavera e già in estate era pronta ad accogliere nuovi dati. Dall'inizio di questa settimana è stato reso possibile inserire nella piattaforma Covid della Regione i risultati dei tamponi fatti nelle Rsa. In ottobre, quindi prima del via al nuovo screening con i tamponi rapidi, nelle Rsa e Ra del Piemonte sono stati fatti finora 82 mila tamponi”.

Il governatore ha ricordato, inoltre, come “nell'ultima settimana di tamponi ne sono stati fatti 25 mila: 13 mila sul personale, e 12 mila ospiti. Il maggior numero riguardante il personale si spiega perché questo e' considerato l'elemento critico, che può portare il virus dall'esterno”. Attualmente i dati dicono che è risultato stato positivo per il 3% il personale e per il 5,5% gli ospiti, contro un dato medio del 20% fra marzo e aprile. Da oggi “doteremo direttamente tutte le strutture di tamponi rapidi nel numero necessario – ha aggiunto Cirio – che è di 700 mila pezzi ogni volta, poiché vogliamo testare tutto il personale e gli ospiti, che sommati sono 70mila persone”. “Nell’ultima settimana, da mercoledì scorso a martedì, abbiamo fatto in Piemonte circa 25mila tamponi nelle Rsa e nelle Ra. Di questi, circa 13mila per il personale e 12mila per gli ospiti. Ne sono stati effettuati di più sul personale perché è l’elemento critico”, entrando e uscendo dalle strutture, ha spiegato Cirio. “Di questi tamponi – ha aggiunto – ne sono risultati 885 positivi: 364 operatori e 521 ospiti. Traducendo in percentuale, circa il 3% del personale positivo e il 4,5% sugli ospiti. A marzo-aprile la percentuale andava dal 17 al 22%. Quindi viene fotografata una situazione di sicurezza con dei numeri che sono evidentemente più bassi ma che ci impongono di avere la massima attenzione”.