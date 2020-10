Il Bacino dei grillini

Dicono che… con la consiliatura ormai al crepuscolo, i consiglieri del Movimento 5 stelle di Torino stiano disperatamente cercando di trovare una collocazione, consapevoli di quanto accidentata possa essere la strada per la rielezione in Sala Rossa. Tra questi c’è anche Federico Mensio, che infatti avrebbe inviato la propria candidatura per il cda del Consorzio Bacino 16, l’ente che regola il servizio dei rifiuti e relativa riscossione delle tariffe nei Comuni a Nord del capoluogo e del Canavese. Unico inconveniente: l’incarico sarebbe incompatibile con quello di Consigliere comunale, ma tanto il suo mandato scadrà tra pochi mesi.