Rischio contagio nei paesi, limitare messe e cimiteri

"In molti paesi, in tanti piccoli Comuni del Paese, il rischio di contagio è più forte che in primavera.Rapporti più stretti, forti sinergie, senso di comunità, coesione e impegno civico - fondamentali e sempre decisivi - potenzialmente oggi (e domani) possono aumentare la diffusione del contagio. Ecco perché occorre prestare massima attenzione alle vigenti regole e limitare - in particolare per le fasce a rischio - le uscite, i contatti, anche ingressi in negozi, chiese, spazi chiusi. Massima attenzione, anche nei nostri territori. Evitiamo le aggregazioni. Sarà impopolare ma vanno evitate messe e cimiteri. Ci tornerà utile e saremo migliori". Lo afferma Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.