Dpcm: infermieri "ristoratori ci hanno aiutato, tocca a noi"

"A marzo ci avete aiutato. Adesso noi veniamo per colazioni, pranzi e cene d'asporto". Così in sindacato degli infermieri NurSind Piemonte invita i suoi iscritti, e chi lavora negli ospedali, a "stare al fianco dei ristoratori andando a consumare e ad acquistare cibo da asporto nei locali che durante la prima ondata hanno sostenuto generosamente gli operatori sanitari barricati negli ospedali". A Torino sono stati molti i ristoratori che, nella prima fase della pandemia, hanno cucinato gratuitamente a pranzo e a cena e hanno fatto recapitare i pasti negli ospedali. "Adesso veniamo noi in vostro aiuto - commenta Giuseppe Summa, segretario NurSind Torino -. Vi siamo grati per tutto quello che avete fatto: vogliamo ricambiare il piacere venendo nei vostri bar a far colazione e anche se la sera abbassate la saracinesca alle 18 ci troverete per una pizza o un pasto da asporto".