Covid: Cirio, sacrifichiamo libertà per i nostri cari

"Mi sono chiesto se scrivere questo post. Ma è ciò che provo e scelgo di condividerlo con voi. Oggi sarebbe il compleanno di mio papà. Mai come ora mi manca la possibilità di chiedergli un consiglio, di avere una sua parola di conforto". E' un post personale quello che il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio affida a Facebook per ricordare il padre, scomparso una decina di anni fa, in questo momento di grande difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19. "Proteggiamo i nostri cari - sollecita Cirio - e accettiamo di sacrificare un po' della nostra libertà per loro. La vita viene prima di tutto".