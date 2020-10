Dpcm: medico contro manifestanti, "se fossero intubati"

E' di nuovo polemica tra la direttrice del pronto soccorso dell'ospedale di Vercelli, Roberta Petrino, e il deputato della Lega Paolo Tiramani, a proposito di un commento che la dottoressa ha scritto su un suo post Facebook. Petrino ha postato un'immagine del sit-in di protesta di ieri in piazza Cavour, a cui hanno preso parte decine di vercellesi contrari alle misure dell'ultimo Dpcm; la direttrice ha scritto come didascalia la frase "Come si può pensare di scampare il lockdown?", a cui ha aggiunto, come commento al post, "C'erano striscioni con scritto 'la salute senza libertà non vale niente'. Quando avranno un casco in testa o un tubo in gola mi diranno cosa vale di più. Forse". Il commento ha provocato la reazione del deputato leghista e sindaco di Borgosesia, con cui Petrino aveva già avuto attriti in passato di natura politica. "Possiamo dire liberamente - scrive Tiramani su Facebook - che se non avesse un marito importante barone universitario, sarebbe già stata cacciata da un bel pezzo? Ogni tot ne combina una. Spero in una presa di posizione del suo ordine". Nel maggio 2019 ci fu un altro scontro Tiramani-Petrino a proposito di un post in cui la direttrice paragonava la Lega al fascismo.