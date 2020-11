Meteo: nubi basse e banchi di nebbia

A Torino oggi, domenica 1° novembre, nubi basse e banchi di nebbia in graduale diradamento sino a cieli poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3650m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: anticiclone ben saldo garanzia di tempo stabile e in larga parte soleggiato su Alpi e Piemonte, seppur con velature di passaggio ed anche banchi di nebbia nelle ore più fredde lungo il Po. In Liguria molte nubi basse, estese a gran parte dei settori e peraltro con locali e brevi pioviggini intermittenti. Temperature in lieve flessione ma comunque gradevoli. Venti deboli.