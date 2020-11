Trasporti: Cna, nostre imprese pronte ad affiancare tpl

Le imprese private di trasporti associate alla Cna "sono pronte ad affiancare il trasporto pubblico per promuovere la mobilità in nuove tratte da domicilio a destinazione". Lo affermano il presidente regionale Fabrizio Actis e il segretario regionale Filippo Provenzano "Le nostre imprese associate specializzate per attivare questo servizio - spiegano - hanno bisogno di una semplice autorizzazione da parte della Regione Piemonte, senza alcun costo di risorse pubbliche: l'attendiamo con urgenza. Vogliamo scongiurare in ogni modo la chiusura delle aziende e vogliamo che si torni presto a scuola". "Oltre i trasporti sicuri per lavoratori e studenti - aggiungono Actis e Provenzano - servono tamponi rapidi con frequenza e celerità anche a carico delle aziende. Non possiamo di nuovo bloccare tutto". Il servizio di Cna "può coprire tutto il territorio piemontese. I pullman messi a disposizione dalle nostre imprese sono di tipo 'gran turismo" e hanno un sistema di ricambio di aria filtrata simile a quello installato sugli aerei. In Italia - fa notare Cna - "ci sono 25 mila mezzi privati, 1.300 dei quali sono in Piemonte, che per il 70% sono fermi per il crollo del turismo. E' un prezioso serbatoio di risorse alternativo alla rete di trasporto pubblico e alle auto private condotte spesso da una persona sola per veicolo con un appesantimento notevole del traffico cittadino".