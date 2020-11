Covid: appello anarchici, "giovedì tutti in piazza Castello"

Dopo la manifestazione, promossa da un gruppo di esercenti, che si svolgerà questa sera alle 18 in piazza Vittorio, contro il Dpmc, in rete circola già un nuovo appello per un appuntamento a Torino. I promotori questa volta sono gli anarchici, gli antagonisti dei centri sociali e delle case occupate torinesi. Tra i promotori gli squatter del Prinz Eugen di corso Principe Eugenio, che invitano tutti a ritrovarsi giovedì alle 18 in piazza Castello. "Se tu ci chiudi, tu ci paghi - si legge nell'appello degli anarchici - Nessuna fiducia in chi pretende di sacrificarti, nessuna fiducia in chi sfrutta il pianeta, lo ammala e pensa pure di essere la cura del mondo. La malattia è il Covid, il virus è il capitalismo".