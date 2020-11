Incendio a San Gillio, indagini smontano ipotesi bomba carta

Dalle indagini dei carabinieri non sarebbe stata una bomba carta a provocare un incendio questa notte a San Gillio, ma il fuoco divampato davanti al palazzo al numero di via Roma è stato innescato con materiale organico combustibile. Un incendio di natura dolosa che ha mandato in frantumi una vetrata ed è proprio l'esplosione, per via del calore, di questa ha fatto pensare in un primo momento ad una bomba carta.