VIRUS GENERAZIONALE

Isolare gli anziani non è la soluzione

L'ipotesi è molto controversa. Al netto delle valutazioni etiche presenta controindicazioni economiche. Serve un lockdown generalizzato di un mese, altrimenti saremo travolti da altre ondate epidemiche - di Marcello Bogetti

Riappare nel dibattito di questi giorni la proposta di un isolamento forzato delle fasce di popolazione più anziana come tentativo di contrastare la diffusione del contagio da Covid 19 ed evitare forme più o meno severe di lockdown. La fascia di età coinvolta per alcuni sarebbe addirittura quella a partire dai 60 anni, che in Italia rappresenta ben il 29,3% della popolazione, se consideriamo invece la fascia sopra i 65 il 22,9%, pari rispettivamente in termini assoluti a 17,6 milioni e 13,7 milioni di persone, per quantificare il fenomeno.

La diffusione del contagio in Italia, a partire dal mese di febbraio ad oggi, letta attraverso l’analisi della curva epidemiologica ci restituisce questo quadro. Nella fase fra febbraio e maggio, ovvero pre-durante e post lockdown, l’andamento della curva ha avuto un avvio esponenziale, che è poi diventato “a legge di potenza” – tipico di molti altri paesi, fra cui la stessa Cina - andamento che denota una struttura relazionale di catene di trasmissione a “piccoli mondi”, in cui le reti lunghe di chi si muove molto portano il contagio in comunità coese e fitte di relazioni deflagrandolo ma non in maniera esponenziale, per poi sotto l’effetto delle misure di contenimento “duro” - a partire dalla provvida decisione di chiudere le scuole già ai primissimi di marzo – ha portato ad una sempre più rapida inversione di tendenza, culminata a partire da maggio in un costante abbassamento del numero di nuovi contagi. La curva ha quindi assunto la classica conformazione a S, secondo una equazione cosiddetta di Gompetz (che “fitta” statisticamente in maniera quasi assoluta la curva) che indica che le catene di contagio sono state interrotte. Le misure di lockdown hanno innegabilmente funzionato.

Questa curva ha una particolarità: si impenna rapidamente e deflette, dopo il punto di svolta, più lentamente appiattendosi ma con una coda lunga. Nel nostro contesto questa coda è stata particolarmente lunga e non ha mai raggiunto la piattezza totale, tantè che l’andamento reale ha iniziato a discostarsi in peggio da quello atteso, lentamente ma inesorabilmente: la diffusione del virus quindi ha sempre “covato sotto le ceneri” e appena i livelli di mobilità che fra marzo e maggio erano letteralmente sprofondati, raggiungendo punte di meno 70 facendo base gennaio 2020, hanno iniziato a rinvigorirsi e a crescere velocemente nel periodo estivo e poi nella ripresa autunnale, è nuovamente esplosa e lo sta facendo in maniera questa volta nettamente esponenziale. Il contesto di reti sociali in cui si muove si è quindi infittito di legami, dovuti alla ripresa di flussi di mobilità maggiori e di raggio più lungo che portano il virus ovunque e con sempre maggiore velocità. La lunga coda che ha caratterizzato questa fase di “grace period” è frutto inizialmente di un progressivo allentamento già iniziato ad aprile (con la concessione massiccia di deroghe alle chiusure) che ha come “congelato” il completo dispiegarsi degli effetti del lockdown, che via via è diventato una sorta di “opera incompiuta”, come una nota finale che si ripete uguale che non arriva mai alla conclusione. Il “liberi tutti” estivo e la successiva piena ripresa di tutte le attività, produttive e voluttuarie, hanno assestato il colpo di grazia che ha determinato a partire dai primi di ottobre l’andamento a cui stiamo assistendo.

Quello che è avvenuto, in Italia e praticamente in tutta l’Europa ed il mondo, a parte l’Oriente, è che il virus non è stato sradicato, ma ha continuato a circolare in un contesto via via e poi repentinamente diventato super favorevole e ideale per la sua diffusione. Coabitare con il virus è risultato impossibile in un contesto in cui tutto è tornato praticamente come prima e non si è approfittato della tregua per attrezzarsi, in particolare creando sistemi di tracciamento seri e reali (le famose “3 T”).

La misura di contenimento proposta relativamente all’isolamento degli anziani è in primo luogo inutile, in quanto forse ferma – ammesso che ci riesca – o frena il passaggio del virus dal compartimento dei non anziani a quello degli anziani, ma non il processo che a monte genera e fa circolare il virus, che se non viene interrotto drasticamente prima o poi riappare, e se questo avviene in un contesto in cui tutte le condizioni favorevoli alla sua diffusione sono rimaste inalterate, lo fa in maniera devastante, generando ondate su ondate successive.

A tal proposito va ricordato che l’età media dei contagiati è in netta diminuzione, ad oggi attorno ai 40 anni, dato che tuttavia è riconducibile al fatto che il notevole aumento dei tamponi effettuatati in sede non clinica “scova” asintomatici e fasce non ospedalizzate; questo tuttavia non toglie che la libera diffusione del virus, il cui Rt si sta riportando verso l’R0 ed è comunque maggiore all’R0 dell’influenza (pari a 1,4) vede un aumento esponenziale del numero assoluto di contagiati e di conseguenza di ricoverati, anche gravi, al cui interno anche se la fascia sotto i 60 anni restasse minoritaria percentualmente in valori assoluti diventa sempre più importante a fronte appunto di una libera circolazione del virus. Non a caso i segnali che vengono dal territorio ci dicono di situazioni ospedaliere in cui la quota di ricoveri di persone sotto i 60 anni, anche in intensiva, è diventata molto significativa:il Comune di Brescia, sulla base dei dati forniti da ospedali e Ats al 30 ottobre segnala che su 149 persone attualmente in ospedale in città, solo 42 sono over 65 (il 28%) e 107 (il 72%) hanno meno di 65 anni.

La percentuale dei contagiati ad oggi sotto i 60 anni è pari al 64,9% (ultimo bollettino ISS). Assumendo che lo 0,6% dei contagiati finisca in intensiva se ci traguardiamo su un numero totale di nuovi contagiati che ai ritmi attuali potrebbe portare a 350.000 per settimana, possiamo stimare che di essi 230.000 siano sotto i 60 anni e che almeno 1000-1200 vadano in intensiva, e anche se assumessimo che quelli che vanno in intensiva siano la metà (0,3% dei contagiati) avremmo sempre almeno 500-600 ricoveri in intensiva di persone di questa fascia di età a settimana; anche ipotizzando per assurdo di non avere più alcun ricovero di ultrasessantenni grazie alle misure di confino, la pressione sulle strutture sanitarie sarebbe comunque insostenibile. E attenzione: il dato sopra riportato si riferisce al totale ad oggi dei positivi, non solo a quelli nuovi, che abbiamo visto essere più giovani. Il problema è fermare la diffusione del virus non isolare gli anziani.

L’impetuosa crescita in corso anche se non si manifesta in modo così violento in termini di decessi, causa un numero sempre più alto di contagi che a sua volta genera valori assoluti elevati di ricoveri, colpisce fasce più giovani, riguarda tutta l’Italia, anche le aree che erano state colpite solo marginalmente dalla prima ondata, come sta avvenendo, portando alla necessità di ripetuti cicli di chiusure, blocchi, fermate, ecc. in una successione continua che finisce per causare danni irreversibili al sistema economico e sociale. Insomma non se ne esce più, se non fino a quando il vaccino non solo è disponibile ma la vaccinazione dispiega i suoi effetti, presumibilmente nel 2022.

Se analizziamo la relazione fra previsione di andamento del PIL e numero di decessi per milione di abitanti vediamo una relazione lineare di relazione fra i due fenomeni: a tassi di riduzione minore (e addirittura di permanenza nella zona di crescita seppure ridotta del PIL) troviamo le nazioni che hanno il numero minore relativo di decessi, e guarda caso sono le nazioni che hanno effettuato e soprattutto mantenuto tignosamente le misure più severe, ovvero che hanno in prevalenza operato per sradicare e non per contenere/mitigare la presenza del virus. Quelle con più elevata quota di decessi sono state anche colpite maggiormente in termini economici. Questo depone quindi a favore dell’impatto positivo che a medio-lungo termine hanno le misure più forti. Torniamo però al tema del confinamento degli anziani.

Guardiamo ora ad un altro aspetto, poi torneremo al punto annunciato con la frase utilizzata sopra “ammesso che ci riesca “ riferita alla ipotetica misura di contenimento di una popolazione che oscilla come abbiamo visto fra i 13 ed i 17 milioni di persone.

La struttura sociale italiana ha un modello relazionale intergenerazionale, con una presenza di contatti, tipicamente genitori-figli molto fitta e che si protrae a lungo, coinvolgendo poi anche le seconde generazioni.

Questo in effetti porterebbe a dire “allora è vero, interrompiamo queste relazioni!”. Abbiamo già argomentato che fermare queste non significa interrompere in maniera netta e significativa le catene di trasmissione, in particolare la generazione e la pervasività delle stesse, tenendo altresì conto che intuitivamente è chiaro a tutti che a partire dall’inizio della pandemia e poi prudentemente anche nella fase di rilassamento gli anziani hanno già di fatto adottato comportamenti molto più accorti, ovviamente, di fatto se non confinandosi stando molto attenti a limitare i contatti. E questo non sembra aver impedito l’attuale impetuosa diffusione. Parrebbe ridotta la loro pressione sul sistema sanitario, sostituita però da quella di altre fasce.

Ma il punto è un altro. Nelle famiglie italiane la compresenza di più generazioni è fra le più elevate al mondo.

Questo conferma l’asserzione che allora è una buona soluzione quella di ridurre drasticamente le relazioni? Nuovamente valgono le osservazioni già fatte: il virus continua a circolare, è questo il problema, e fa danni. E poi, come si vede in figura anche Cina e Giappone hanno una struttura familiare simile a quella italiana, che ha inoltre una serie di altre caratteristiche salienti: tra le persone di 75 anni e più il 51% vive a una distanza di non oltre un Km dal figlio più vicino e il 20% ci vive insieme. L’8,9% non ha figli e vive solo e lo 0,9% ha figli lontani all’estero.

Dunque, nel sistema sociale italiano le interrelazioni fra genitori e figli, la struttura allargata delle famiglie, la compresenza fisica, creano reti relazionali molto fitte, coese, indistricabili, essenziali sia sul piano materiale sia su quello affettivo. Non siamo di fronte agli anziani dei paesi nordici già strutturalmente isolati, ma ad anziani parte costituente del tessuto sociale ed anche economico. Unitamente ai numeri coinvolti, ripetiamo dai 13 ai 17 milioni, questo rende l’isolamento degli anziani inutile e impossibile da realizzare sul piano operativo. Il contenimento relazionale e spaziale della fase di lockdown si collocava all’interno di una rarefazione, un quasi ibernamento delle attività e dei contatti che tutti hanno sofferto allo stesso modo, rafforzando empatia e disponibilità: “siamo tutti sulla stessa barca”. La distinzione e segnatura sociale di un distacco fra chi continua nella vita normale e che ne è escluso, genera bisogni maggiori sia sul piano della vita quotidiana – accentuando la frattura fra chi produce ed è attivo e chi è “inutile”, non autosufficiente e confinato, che su quello emotivo e dei bisogni di sostegno psicologico, generando un assorbimento di risorse enorme e costi elevatissimi per garantire livelli di vita accettabili a questa popolazione, a fonte di ritorni irrilevanti in prospettiva di rapida uscita dalla pandemia. Inoltre, proprio a causa di questo insieme di rapporti funzionali ed affettivi che tesse trame inestricabili fra generazioni, la componente della popolazione che resta fuori dalle misure di contenimento inevitabilmente verrà comunque in contatto con le fasce da proteggere, a meno di un vero e proprio isolamento coatto e spazialmente separato, che dati in numeri in campo è nel tutto impraticabile. Un caso tipico in cui la soluzione è parte del problema e non della sua soluzione.

Più praticabile è invece enfatizzare comportamenti già insiti nel nostro modello di vita, che aiutano il contenimento del contagio, quali quelli delle “bolle sociali” efficacemente utilizzati in particolare in Nuova Zelanda, uno dei paesi campione per rigore ma anche articolazione, ricchezza e innovatività delle misure adottate (si pensi ad esempio alla APP, l’unica che nel rispetto della privacy tiene traccia dei luoghi frequentati, l’ingresso nei quali è possibile solo via registrazione con QR code). Gli anziani vivono nelle loro “bolle” così come tutti nelle loro e tutti sono chiamati a dare il loro contributo nella massima riduzione possibile dei contatti, senza effetti stigma delle fasce che di fatto vengono emarginate ed esautorate dall’essere parte di una comunità, primo passo verso l’esclusione dalle cure e di fatto verso una sorta di eutanasia strisciante.

Questo ultimo punto ci porta ad un altro tema: quello etico e della responsabilità civile, che sembra essere cinicamente e totalmente estraneo alla logica di chi ha partorito queste pensate, inutili, inefficaci, costose e profondamente immorali e crudeli, che richiamano una pericolosissima “inversione morale” rispetto ai valori più solidi del nostro vivere comune. E’ inquietante che più o meno sottesa a questo tipo di ipotesi c’è una considerazione del diverso valore delle vite umane: “tanto morirebbero lo stesso, tanto vale che salviamo l’economia”. A parte che questo come abbiamo visto è quantomeno fortemente discutibile, ma il tema è ancora una volta un altro. Quando si deve valutare quale è l’impatto di una emergenza sanitaria si fa ricorso anche da una valutazione che è sia economica che etica, di quanti anni ancora vivrebbero le persone colpite da un evento avverso se questo viene evitato, o letto al contrario quanti anni di vita si perdono non intervenendo. Il calcolo di questo indicatore, che si chiama “potential years of life lost (PYLL), per la prima ondata in Italia ci dice che abbiamo perso, relativamente alla fascia di età sopra i 60 anni, 140.150 anni di vita. Se vogliamo che questo numero non ripeta dobbiamo adottare misure rigorose, lo dobbiamo in primo luogo a questa generazione persa, che è quella che ha ricostruito il nostro paese.

Sono inoltre ben noti e documentati gli effetti di comorbilità che l’isolamento provoca negli anziani, con forti peggioramenti sul piano della tenuta emotiva e psicologica e fatalmente fisica, che porterebbero nel caso di adozione di queste improvvide misure all’effetto opposto, ovvero ad un sovraccarico del sistema sanitario provocato dall’esplodere di disturbi indotti da una condizione vissuta come confinamento, dall’isolamento, dal senso di inutilità e di peso, e quindi ad un incremento delle patologie e della mortalità, questa volta indotta non dal virus ma dalla risposta al virus.

C’è quindi da fare una considerazione finale. Queste teorie propongono di fatto una concezione secondo cui la selezione naturale conserva le mutazioni "vantaggiose", i cui portatori aumenteranno di frequenza da una generazione all’altra, ed elimina più o meno rapidamente quelle "svantaggiose".

Misure vere, dolorose ma le sole in grado di farci uscire realmente dal tunnel della pandemia e non di farci ripiombare in una catena continua di contagi, sono invece le uniche in grado mantenere saldi i nostri valori morali e di convivenza oltre a offrire maggiori possibilità di tenuta economica.

*Marcello Bogetti, direttore LabNET – Scuola di Amministrazione Aziendale Università di Torino