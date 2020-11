Covid: Giustetto "errori prima ondata giustificabili, non ora"

"Questa estate ci si è rilassati. Ci sono responsabilità a tutti i livelli. Ci sono state difficoltà per tutti, ma se la prima ondata poteva in qualche modo giustificare certi errori, non tutti, o comprenderli, farsi trovare nella stessa situazione di allora lascia stupefatti". A dirlo il presidente dell'Ordine dei Medici di Torino, Guido Giustetto, ai microfoni di Radio Veronica. "Da un lato, questa seconda ondata è molto più forte di quanto si immaginava, dall'altro credo che a un certo punto probabilmente si sia cominciato a pensare che la seconda ondata sarebbe stata lieve e che tutto sommato ce la saremmo cavata - osserva -. E tutte quelle soluzioni individuate a maggio-giugno poi non sono state utilizzate". Il presidente dell'Ordine cita ad esempio il tracciamento contatti "per cui si erano fatti dei ragionamenti numerici, delle stime che non erano sbagliate ma che non si sono messe in pratica. Si era detto di preservare i grandi ospedali per le patologie generali - aggiunge - e non è stato fatto. L'altro giorno è stata fatta la delibera per 16 ospedali Covid, forse questo si poteva immaginare prima. Inoltre negli ospedali si diceva di distinguere bene i percorsi, questo richiedeva lavori edilizi e non era certo immediato, ma forse qualcosa di più si poteva fare". Infine Giustetto osserva che "si era detto di aumentare letti in terapia intensiva. La richiesta di lockdown - conclude - serve anche a non arrivare ad avere problemi nelle intensive dove per ora, per fortuna, non ci sono ancora".