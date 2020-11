Covid: Piemonte cerca 500 posti, ipotesi Torino Esposizioni

Dopo la conversione di 16 presidi ospedalieri piemontesi in Covid Hospital prosegue la ricerca di spazi per accogliere i malati positivi al virus alleggerendo il peso sulle strutture sanitarie. In particolare si sta cercando una struttura in grado di ospitare 500 posti e che potrebbe essere stata individuata nel Padiglione 5 di Torino Esposizioni, al parco del Valentino. Al momento sarebbe in corso la valutazione dello spazio per accertare se sia idoneo alle necessità sanitarie. Tradizionalmente il Padiglione 5 era utilizzato per ospitare eventi come Natale in Giostra.