Torino: Consiglio comunale, confermati gli emolumenti per gli eletti

Il Consiglio comunale di Torino ha oggi stabilito, con 27 voti a favore e un'astensione, di confermare l'importo dell'indennità di funzione del presidente del Consiglio comunale e del gettone di presenza per i consiglieri e le consigliere attualmente corrisposti. Il provvedimento è stato assunto per ottemperare alla normativa vigente, secondo la quale deve essere ripetuta ogni anno - e certificata in una delibera consiliare - la verifica della sussistenza dei parametri legati all'andamento demografico e alla virtuosità dell'ultimo bilancio approvato dall'ente. Il totale mensile dei gettoni di presenza - corrispondenti ad un massimo di 19 presenze - corrisponde ad un massimo di 2280 euro lordi. L'indennità del presidente del Consiglio comunale ammonta a 5930 euro mensili lordi.