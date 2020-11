Covid: Torino,via libera a sgravi su ristorazione scolastica

Via libera del Consiglio comunale alla delibera di Giunta per i rimborsi e le esenzioni dei pagamenti delle tariffe del servizio di ristorazione scolastica. Il provvedimento, approvato all'unanimità, riguarda i casi di chiusura del servizio per le misure di contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus. Prevista anche l'esenzione totale dal pagamento del servizio o il rimborso del pregresso per i giorni non usufruiti nei casi di chiusure negli asili nido, a gestione diretta o in convenzione, e nelle scuole dell'infanzia. La delibera, presentata la scorsa settimana dall'assessora all'Istruzione Antonietta Di Martino, fissa anche una riduzione per tutti del 15% della quota fissa annuale del servizio di ristorazione. Inoltre, in caso di assenza oltre all'importo del pasto i genitori non pagheranno anche il costo giornaliero della quota fissa.