Sangue democratico

Buon sangue (democratico) non mente. E così, mentre il fratello Paolo, segretario del Pd piemontese, naviga tra i marosi delle primarie in tempo di Covid, la sorella Melania resterà a guardia del fortino di Biella, dov’è stata eletta a capo della Federazione provinciale del gruppo Giovani. D’altronde la politica scorre nel sangue della famiglia Furia: il nonno Giovanni, infatti, era stato parlamentare per tre legislature sotto le insegne del Partito Comunista di cui è stato punto di riferimento indiscusso nella sua Biella durante gli anni della Prima Repubblica. Nuovo segretario anche ad Asti, dove Fabio Graziano prende il posto di Andrea Giarrizzo.