Torino: primarie centrosinistra, Verdi sostengono Lavolta

I Verdi Europa Verde Torino sostengono la candidatura a sindaco di Enzo Lavolta alle primarie del centrosinistra. "E' il profilo che più sentiamo vicino alle tematiche ambientali , ne abbiamo apprezzato il lavoro svolto durante il mandato da Assessore all'Ambiente. Inoltre risponde al profilo di politico con profonda conoscenza della macchina comunale e dei problemi della città", spiegano la coportavoce dei Verdi Europa Verde Piemonte, Tiziana Mossa, e i commissari dei Verdi Europa Verde Torino Angela Plaku ed Antonio Fiore. "Abbiamo apprezzato il suo impegno diretto e costante nel mantenere un rapporto con le periferie e la volontà di costruire un progetto per Torino con al centro la svolta green ormai sempre più necessaria - aggiungono -. Enzo Lavolta ha infatti deciso di firmare il nostro manifesto 'un Sindaco Verde per Torino'. Punti importanti per una campagna che proietti Torino verso una dimensione più Green. E' l'idea dei Verdi-Europa Verde di Torino". "A breve - concludono i Verdi Europa Verde Torino - presenteremo una piattaforma web aperta, in cui verranno evidenziate le emergenze di Torino raccolte, oltre a proposte e suggerimenti. Lo scopo è creare una città più sostenibile, solidale ed ecologica, in linea con le città europee".