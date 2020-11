Rifiuti: maxi sequestro di prodotti tossici nel Torinese

Il nucleo operativo ecologico dei carabinieri ha proceduto al sequestro un'area adibita a discarica di rifiuti pericolosi a San Benigno Canavese, nel Torinese. Nell'ex sede di una ditta di commercio online di prodotti alimentari, i militari hanno trovato 1.300 tonnellate di rifiuti accatastati, anche pericolosi, come neon, batterie e circuiti per apparecchiature elettroniche, accumulatori, toner esausti per stampanti, pannelli fotovoltaici e monitor per pc, estintori e bombole per sostanze gassose, oltre che decine di big bags contenenti cd e parti plastiche di apparati bancomat e elettrodomestici. All'esterno del capannone sono stati, inoltre, rinvenuti alcuni cassoni contenenti cartongesso, guaine catramate e fusti riempiti di oli esausti. I militari, in accordo con la Procura di Torino, hanno proceduto al sequestro dell'intera area e dei rifiuti presenti, oltre alla documentazione cartacea falsamente creata allo scopo di esercitare il traffico dei rifiuti. Sono in corso attività di indagine dirette a stabilire la provenienza delle diverse tipologie dei rifiuti e individuare i responsabili.