Covid: Piemonte, Cirio incontra capigruppo nel pomeriggio

Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, incontrerà i capigruppo regionali nel primo pomeriggio. Lo ha annunciato nell'Aula del Consiglio regionale l'assessore Andrea Tronzano, seguito dal presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia, che ha confermato la convocazione della riunione prima della ripresa dei lavori del pomeriggio. Al centro il tema della situazione sanitaria e dell'inasprimento delle misure di contenimento del Covid-19 che saranno presto varate. I capigruppo dell'opposizione sono tutti intervenuti in apertura di seduta per chiedere una informativa. "Se Cirio vorrà confrontarsi con noi sui provvedimenti che saranno presi ben venga - ha detto il capogruppo del Pd, Raffaele Gallo - ma la discussione che noi vogliamo oggi in Aula è sulla sanità. La situazione è grave, i medici chiedono il lockdown e gli ospedali sono in difficoltà. E' necessario discutere su cosa non funziona e come correggerlo, e occorre farlo al più presto". Intanto il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Sean Sacco, ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, che il capogruppo della Lega, Alberto Preioni, ha chiesto di inserire come primo punto all'ordine del giorno del pomeriggio, con l'obiettivo di respingerla.