Covid: Upo continua lezioni miste ma presenza scende a 25%

L'Università del Piemonte orientale (Upo) continuerà con le lezioni in modalità mista, in presenza e a distanza, "fino a quando non ci saranno indicazioni contrarie dal Governo, dal Ministero e dalla Regione". Lo sottolinea il rettore Gian Carlo Avanzi al termine della discussione nella seduta del Senato accademico che si e' tenuta oggi. Per prevenire assembramenti, l'Upo ha tuttavia abbassato al 25% la soglia di disponibilità dei posti prenotabili, con riferimento al totale di quelli esistenti in ateneo. Alle studentesse e agli studenti e' data libertà di decidere se frequentare in presenza o se avvalersi della didattica a distanza. "Invito a proseguire nell'atteggiamento responsabile che ci ha finora contraddistinti circa il rispetto delle regole per il contenimento del contagio - rimarca Avanzi -. Sono fiducioso di superare insieme questo nuovo periodo di difficoltà, mantenendo il più possibile il corso normale delle nostre vite". Il rettore evidenzia che i docenti saranno regolarmente in aula, nel pieno svolgimento della loro missione educativa; le lezioni saranno trasmesse in live streaming e, laddove sia stato dato il consenso, saranno disponibili offline.