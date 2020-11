Covid: Torino; protesta tassisti, corteo auto in città

Nuova protesta organizzata dai taxisti, oggi, a Torino dopo quella di alcuni giorni fa. Un corteo di auto dall'Allianz Stadium alla Continassa si è diretto fino in piazza Castello sotto la sede della Regione Piemonte dove una delegazione è stata poi ricevuta dall'assessore al Commercio del Comune di Torino Alberto Sacco. L'incontro però non ha soddisfatto la categoria che chiedeva maggiori aiuti economici in un momento di grave difficoltà visto le chiusure anticipate dei locali, la diminuzione dei flussi turistici e degli spostamenti in generale. I taxisti infatti dichiarano di non lavorare a regime pieno dall'inizio della pandemia.