'Ndrangheta in Piemonte, in carcere 3 esponenti delle cosche

Tre arresti da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino per associazione di tipo mafioso, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Corte d'Appello del capoluogo piemontese dopo la pronuncia della Corte di Cassazione nell'ambito del processo "Minotauro", sulle infiltrazioni di 'Ndrangheta in Piemonte. In carcere sono finiti Domenico Agresta, 34 anni esponente di spicco della "locale" di Volpiano (dovrà scontare 3 anni e 4 mesi), Salvatore De Masi, 76 anni, a capo della locale di Rivoli con la dote di padrino (3 anni e mezzo di reclusione) e il cinquantaduenne Rosario Marando della "locale" di Volpiano (3 anni e 8 mesi).