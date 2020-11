Torino: Sicari (M5s), aspettavo da tempo decisione Carretto

"E' una scelta che aspettavo da tempo". Così il presidente del Consiglio comunale di Torino, Francesco Sicari, commenta la decisione del consigliere comunale Damiano Carretto di lasciare il Movimento 5 Stelle in Sala Rossa per passare al Gruppo Misto. "Gli auguro buon lavoro - aggiunge Sicari - per quel poco che rimane della consiliatura".