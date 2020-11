Lavoro: domani metalmeccanici in piazza

"Domani anche i metalmeccanici piemontesi scenderanno in piazza, nel rispetto delle norme di sicurezza, per il salario perchè siamo gli unici in Europa che non abbiamo recuperato salario dal 2008, quindi da prima della crisi, ma anche per l'occupazione e per la salute perchè vogliamo continuare a lavorare ma a farlo in sicurezza, per questo diciamo agli imprenditori di non abbassare la guardia''. Così il segretario piemontese della Fiom, Giorgio Airaudo, illustrando insieme a Fim e Uilm lo sciopero nazionale della categoria che in Piemonte interessa circa 150 mila tute blu, di cui circa la metà nel torinese. ''Crediamo che gli imprenditori domani sentiranno questo sciopero perchè i lavoratori hanno bisogno di far sentire la loro voce. Non crediamo che il Dpcm sarà una limitazione perchè se c'è il diritto di andare a lavorare c'è anche quello a scioperare, ovviamentoe nel rispetto delle norme di sicurezza. I lavoratori, insieme alle imprese stanno contribuendo a mantenere aperto il paese e lo vogliono fare in sicurezza. Lo sciopero in Piemonte si articolerà con presidi nelle diverse province della regione , sia davanti alle Unioni Industriali, sia davanti alle fabbriche. In provincia di Torino è, al momento, stato organizzato un presidio davanti a Leonardo, la ex Alenia di Caselle.