CORONAVIRUS & LAVORO

Io Lavoro "digitale" sotto il Covid

La più importante fiera italiana dedicata al job matching è in programma il 2 e 3 dicembre. Sarà interamente in versione virtuale per l'emergenza sanitaria in corso

IoLavoro, la più importante fiera italiana dedicata al job matching, diventa virtuale. Appuntamento il 2 e 3 dicembre, dalle 10 alle 18, sulla piattaforma www.iolavoro.org. Le aziende possono già registrarsi gratuitamente. Rispetto alle 23 edizioni precedenti, ospitate in luoghi fisici, IoLavoro Digital Edition mette a disposizione uno spazio fieristico completamente virtuale che sfrutta le potenzialità offerte dalla tecnologia. L'obiettivo resta quello di continuare a garantire gratuitamente ad aziende e candidati il più importante luogo di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il programma prevede incontri, workshop e webinar tematici e uno spazio virtuale dedicato ai servizi regionali finalizzati alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, all'orientamento e alla certificazione delle competenze. Nelle 23 edizioni regionali e 30 locali; decine di migliaia di rapporti di lavoro sono stati sottoscritti (10% circa a tempo indeterminato, 40% a tempo determinato); 25% la percentuale di partecipanti che entro 4-5 mesi trova occupazione a seguito della manifestazione.

“Nonostante il periodo di enorme difficoltà – commenta Elena Chiorino, assessore regionale al lavoro – proponiamo questa nuova edizione adatta alla contingenza del momento, con la determinazione di ottimizzare l'incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro del nostro territorio e delle nostre imprese”. “Sono fiduciosa che anche quest’anno IoLavoro – osserva Federica Deyme, direttrice di Agenzia Piemonte lavoro – sarà all’altezza delle precedenti. La versione digitale sfrutta al meglio il potenziale messo a disposizione dalle tecnologie, garantendo a tutti, aziende e persone, uno spazio virtuale dove incontrarsi”.