Maltempo: Garessio, demolito il ponte Odasso

È terminata la demolizione, nel centro di Garessio (Cuneo), dello storico ponte Odasso, responsabile dei gravi danni provocati dall'esondazione del Tanaro nell'alluvione di inizio ottobre. I rivestimenti in marmo nero sono stati recuperati e verranno conservati. Nelle prossime settimane verrà allestita più a monte una passerella pedonale provvisoria, per consentire i lavori di realizzazione del nuovo ponte. Tanti i biglietti lasciati dai residenti nei pressi dell'imbocco del ponte. "Sei stato calpestato dai cortei fascisti, dai carrarmati tedeschi, da processioni religiose e civili - si legge su uno dei biglietti -. Tanti saluti caro ponte, da chi ti ha osservato per tanti anni, di giorni e di notte, a volte con grande apprensione". "Finalmente! Dovevano toglierti di mezzo già nel '94 - si legge su un altro - Avremmo vissuto più sereni, specialmente negli ultimi quattro anni". Un terzo delle trentadue attività commerciali alluvionate, intanto, hanno riaperto i battenti. "Alcuni stanno cercando di farlo con le proprie forze - spiega Paolo Sappa, presidente dei Commercianti garessini - altri invece senza finanziamenti difficilmente ce la faranno...".