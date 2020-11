Covid: Salizzoni "Piemonte a limite, problema ospedali vecchi"

"La situazione sanitaria del Piemonte è al limite: oltrepassandolo si arriverebbe una condizione disastrosa". Lo dice all'Ansa Mauro Salizzoni, il re dei trapianti imprestato alla politica che oggi siede alla vicepresidenza (di opposizione) del Consiglio regionale. "Non ci sono posti letto - sottolinea il chirurgo Pd - e le rianimazioni, per quanto posti vengano aggiunti, non sono sicure per la mancanza di anestesisti rianimatori e infermieri, molti dei quali sono già malati o in quarantena. Le strutture datate fanno il resto. Nel principale ospedale del Piemonte, le Molinette di Torino, le barelle transitano negli stessi ascensori dai quali passano i visitatori e il cibo. In un ospedale moderno come il futuro Parco della Salute invece, le rianimazioni dovrebbero essere costruite in modo che il loro accesso sia del tutto indipendente da qualunque altro percorso e riservato solo a pazienti e personale medico e infermieristico. In questo modo i percorsi 'puliti' e 'sporchi', cioe' Covid e non Covid, verrebbero separati senza sforzo. E il problema attuale della caccia ai letti Covid aggiuntivi sarebbe risolto dalla flessibilità delle strutture, che come quelle di un centro congressi permetterebbero con poche semplici manovre di dividere un grande padiglione in due o più sale, o addirittura in piccole stanze". Proprio ieri il Movimento 5 Stelle ha presentato in Consiglio regionale una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi, non sottoscritta dalle altre forze di opposizione. "Ma il Pd, spiega Salizzoni - intende discuterla e motivarla, cercando punto per punto con argomenti inconfutabili le cose che non sono state fatte bene. Sono ben cosciente del fatto che in questo momento chi tira è il virus, e la politica segue cercando di aggiustare i guai. Ma è indubbio che la Regione Piemonte ha commesso degli errori, a partire dai tamponi"

In Veneto e in Toscana - spiega il vicepresidente del Consiglio regionale - ogni dieci tamponi si è trovato un contagiato, in Piemonte è stato trovato un contagiato ogni 3,7 tamponi: questo vuole dire che nella nostra Regione è stato fatto un numero di tamponi molto più basso, e quindi si è tracciata molto meno bene la pandemia. Ma ottimizzare i tamponi disponibili è fondamentale, vanno cercati i nuovi contagiati e soprattutto i positivi asintomatici". "C'è poi - aggiunge - il fronte della medicina di territorio: quanto fatto durante estate non è stato sufficiente. Si partiva da una situazione non ideale, ma si sarebbe dovuto agire prima. Un errore è stato anche scegliere le Ogr per avere nuovi letti Covid: probabilmente si sapeva dall'inizio che lo spazio doveva essere restituito a breve e si sarebbe dovuto puntare subito su Italia 61, come si sta facendo ora". "Il mio messaggio - conclude Salizzoni - è che in questa situazione, per quanto disastrosa, non bisogna smettere di pensare al futuro: se non vogliamo ritrovarci ancora in braghe di tela la prossima volta, dobbiamo prendere il Covid anche come una occasione per rivedere il sistema sanitario regionale del Piemonte".