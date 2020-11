Covid: oggi in Piemonte 3.577 contagi e 37 decessi

Continua a crescere la curva dei contagi da Coronavirus in Piemonte. Con 16.022 tamponi processati, sono 3.577, il 44% dei quali asintomatici, quelli registrati nelle ultime 24 ore dall'Unità di crisi regionale, che segnala anche 37 decessi, quattro dei quali registrati nella giornata di oggi. Aumenta ancora la pressione sugli ospedali: i ricoverati in terapia intensiva sono 233, venti in più rispetto a ieri, quelli negli altri reparti 3.525, 146 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 37.819, i guariti dall'inizio dell'emergenza sono 35.351.