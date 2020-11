Meteo: nubi sparse alternate a schiarite

A Torino oggi, giovedì 5 novembre, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2830m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: torna a rinforzarsi l'anticiclone. Giornata stabile e in prevalenza asciutta seppur con nuvolosità diffusa sulla pianura piemontese, specie nella prima parte del giorno, localmente persistente sulle zone pedemontane. Clima mite per il periodo. Venti moderati da Nord sul Ponente ligure.