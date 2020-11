Covid: Porchietto (FI) "Cirio ha ragione, governo spieghi"

"Condivido l'amaro sfogo del nostro presidente Alberto Cirio. La mappa che divide per zone di emergenza l'Italia è palesemente figlia di un papocchio. Il Governo nazionale deve assolutamente chiarire su quali basi e su quali dati ha fondato le sue scelte che penalizzano il Piemonte e Torino rispetto ad altri territori del Paese". Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Claudia Porchietto, responsabile nazionale del Dipartimento Attività Produttive. "Non è tollerabile trattare un tema delicato quale quello della delimitazione delle zone rosse senza la dovuta concertazione con le Regioni con superficialità o addirittura con un occhio al colore politico di chi le amministra - aggiunge l'esponente azzurra -. Sono estremamente preoccupata della tenuta socio economica del capoluogo torinese: a fronte delle tante promesse da parte del Governo e della ormai minoritaria maggioranze che amministra il Comune aziende, commercianti, artigiani e partite Iva sono stati tutti lasciati soli. Solo la Regione ha cercato di mettere una pezza, a fronte di un bilancio che è inadeguato rispetto al disastro provocato già dal primo lockdown, che avrebbe dovuto ristorare. Inutile fare Dpcm senza decreti immediati di ristoro. Doloso colorare l'Italia in base a dati non oggettivi, perché si penalizzano aziende e famiglie. Vorrei ricordare a Conte che dietro ad ogni impresa coattivamente chiusa ci sono persone che devono sopravvivere".