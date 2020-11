Covid: Lepri (Pd), colpa Regione se Piemonte zona rossa

"Il presidente Cirio ci fa sapere che stanotte non ha dormito perché ha confrontato i dati tra regioni. Ma se il Piemonte è in zona rossa, una ragione c'è: la sua Giunta nei mesi scorsi ha dormito". Così, in una nota, il deputato Pd Stefano Lepri, della presidenza del Gruppo. "Il tracciamento dei contagi si è perso, semmai c'è stato - prosegue l'esponente dem -. Le Usca e i Sisp sono impallati. I tamponi vanno a rilento. Gli ospedali Covid non sono ancora pronti. Le cure a domicilio sono eccezioni. Le soluzioni abitative per ridurre i contagi in famiglia sono rare. Nessun anticipo per potenziare il trasporto pubblico locale. Cambiate dieci volte le cabine di regia. Così i contagi sono saliti rapidamente. Sarebbe troppo sperare in un po' di autocritica. Ma un bel tacer non fu mai scritto".