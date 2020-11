Covid: Laus (Pd), chiarezza per uscire da contrapposizioni

"La trasparenza non costa! Usiamo la chiarezza per uscire dalla attuale contrapposizione tra Stato e Regioni, un braccio di ferro in cui alcuni governatori dichiarano di non capire o fingono di non capire quali meccanismi hanno fatto scattare le restrizioni in vigore da domani". A dirlo il senatore Pd Mauro Laus che sollecita il premier Giuseppe Conte e il ministro Roberto Speranza, a "uno sforzo di comunicazione e uno slancio di chiarezza. Chiedo loro di dare le spiegazioni che sono mancate agli italiani". In un post su Facebook, Laus sottolinea che "ai nostri connazionali vanno spiegati in modo semplice e diretto, non delegato, i 21 criteri in base ai quali l'Italia oggi si ritrova divisa in tre diverse aree di rischio. Chiedo a Conte - aggiunge - di liberare gli italiani almeno dalla inconsapevolezza. E far cadere gli alibi, ponendo all'attenzione pubblica in modo inequivocabile l'oggettività dei criteri che in questa seconda ondata di pandemia non ci hanno fatto trovare le regioni e i rispettivi sistemi sanitari, quindi i cittadini, tutti sulla stessa linea".