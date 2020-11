Imprese: Intrum, in Piemonte 56% si sente in recessione

L'83% delle aziende italiane ritiene che ci si trovi in una fase di recessione, mentre tra i piemontesi è il 56% a pensare di essere già in recessione. Lo rivelano i dati dello European Payment Report (Epr), la survey condotta da Intrum, operatore europeo di credit service, ottenuti intervistando le posizioni apicali di 9.980 aziende in 29 Paesi europei appartenenti a 11 settori industriali. Le interviste sono state condotte sia nella fase pre Covid-19 (febbraio 2020) che durante la fase Covid-19 (ovvero a partire da maggio 2020). In Italia le interviste sono state 864. Il 47%% del campione regionale (risposte multiple) sta valutando di tagliare i costi per fronteggiare il calo dell'economia, il 31% avrà un approccio più cauto alla richiesta di prestiti, ma il 19% non perde il proprio dinamismo, investendo di più sulla rete commerciale e il 13% si darà da fare per garantirsi pagamenti più rapidi da parte dei clienti. Il 19% progetta di vendere parte della propria azienda.