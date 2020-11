Influenza: Icardi "vaccinati 318mila piemontesi, dosi ci sono"

"Le dosi di vaccino non mancano e la campagna procede secondo la programmazione": lo afferma l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, a proposito dell'anti-influenzale. "In meno di due settimane dall'inizio della campagna - spiega Icardi - sono stati vaccinati oltre 318 mila piemontesi appartenenti alle fasce a rischio e over 60. I medici di medicina generale hanno ancora a disposizione oltre 170 mila dosi, e 50 mila sono in consegna. Altre 150 mila arriveranno la settimana prossima". "Fin da giugno - aggiunge - abbiamo concordato con le associazioni di categoria dei medici di medicina generale che le prenotazioni vengano diluite il più possibile per tutta la durata della campagna vaccinale, tenuto conto delle modalità di approvvigionamento previste dalla ditta che ha vinto l'appalto, oltre che dell'esigenza di evitare assembramenti e di evitare sprechi. L'errata programmazione da parte di alcuni medici che non hanno tenuto conto della disponibilità del vaccino nella gestione delle prenotazioni potrebbe aver causato delle carenze in alcune realtà. Ma deve essere chiaro che il vaccino non manca e la campagna sta procedendo secondo la normale programmazione".