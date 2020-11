Al party col Covid

Dicono che… nei pissi pissi della vipperia casalinga non si parli d’altro. Di quel party che un noto avvocato torinese, pronipote di una celebre amasia di un sovrano di Casa Savoia, ha organizzato qualche settimana fa nella sua villa in collina per festeggiare il suo compleanno. Una serata ineccepibile, a detta di molti dei quasi duecento invitati. I guai sono cominciati giorni dopo quando alcuni dei partecipanti hanno iniziato ad accusare febbre, respiro affannoso e spossatezza: insomma, sintomi compatibili con il Covid. Alla prova del tampone è arrivata per oltre una decina la temuta conferma: positivi. Tra i contagiati, si racconta, vi sarebbero un paio di nomi illustri del mondo degli affari e delle professioni della città.