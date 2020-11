Confesercenti rilancia LaSpesaServita, nuove misure Coop

Confesercenti rilancia LaSpesaServita, il portale delle attività commerciali che svolgono la consegna a domicilio e l'asporto. Confermato anche il servizio take away di Nova Coop che ha introdotto nuove misure per favorire il distanziamento e la spesa in sicurezza in tutti i punti vendita con la prenotazione degli accessi e il conteggio automatico delle presenze. La spesa a domicilio su coopshop.it sarà gratuita per gli over 65. "Durante il primo lockdown ma anche successivamente - dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - si è rivelato uno strumento utile per sostenere l'attività delle imprese ed è un'opportunità per la clientela. Il portale vanta oggi oltre 1400 aziende presenti e in questi giorni si stanno intensificando le richieste di altre aziende che vogliono entrare a farne parte. Dalla nascita ha registrato oltre 170.000 contatti". I dati di un sondaggio svolto fra le aziende presenti sul portale dimostrano il successo e le potenzialità dell'iniziativa: il 54% ha avviato la consegna a domicilio (operazione che non svolgeva prima del lockdown); il 52% dichiara che l'inserimento dell'attività nel portale ha contribuito a raggiungere nuovi clienti; l'83% ha mantenuto la clientela storica; l'84% dice che manterrà o incrementerà il servizio di consegna a domicilio o di asporto; infine, almeno 1 visitatore su 6 del portale ha poi proceduto a contattare via web o telefono uno dei negozi o dei pubblici esercizi presenti. "Si tratta di risultati lusinghieri: dimostrano come sia necessario immaginare per le piccole imprese nuove modalità di servizio, anche al di là dell'emergenza Coronavirus", commenta Banchieri.