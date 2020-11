Covid: Fregolent, sanità in ginocchio senza Mes

"Le drammatiche immagini di questi giorni degli ospedali sovraffollati o di barelle improvvisate di malati Covid nei pavimenti degli ospedali, come successo ieri in Piemonte, rendono non più rinviabile l'utilizzo dei Mes per la sanità italiana. Continuare a ribadire, come continuano a fare Salvini, Meloni e Conte, che questi soldi non servono significa abbandonare a sé stessi medici, infermieri e pazienti. Italia Viva chiede al governo di richiedere tali risorse ed ai Presidenti delle Regioni maggiormente colpite, come Cirio, di abbandonare le posizioni strumentali sovraniste e populiste contrarie al Mes": è quanto dichiara Silvia Fregolent, membro dell'ufficio di Presidenza del Gruppo Italia Viva di Montecitorio.