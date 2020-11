Torino; +Europa, candidiamo Igor Boni e niente M5s

Per le primarie di Torino "è prioritario costruire una alleanza senza i 5 Stelle": lo afferma +Europa, che candida Igor Boni, in vista delle amministrative della prossima primavera per la scelta del nuovo sindaco del capoluogo piemontese. "A Torino come ovunque nelle grandi città - afferma il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova - stiamo cooperando alla costruzione di un'alleanza per vincere le prossime elezioni, che sia radicalmente alternativa ai populisti di ogni colore, dalla Lega al M5s. Per noi è impensabile un accordo con chi ha portato la città al declino illudendo gli elettori, e non vogliamo nemmeno tornare al passato ma voltare pagina". "Per questo - spiega - sosteniamo la candidatura di Igor Boni per le primarie di coalizione, che riteniamo oggi il metodo migliore tanto per definire senza ambiguità il perimetro della coalizione, quanto per scegliere con la partecipazione degli elettori il nome migliore da proporre come nuovo sindaco alle elezioni della prossima primavera. Boni rappresenta un'alternativa di metodo e di sostanza politica alla demagogia inconcludente della attuale amministrazione, senza alcuna contiguità possibile con il fronte legato indissolubilmente alla Lega di Salvini e senza continuità con le passate gestioni della città".