Covid: Torino, nuovi aiuti per imprese e famiglie per 6 milioni

Nuovi aiuti per imprese e famiglie per oltre 6 milioni di euro a fronte dell'emergenza Covid-19. È quanto prevede una delibera approvata oggi dalla Giunta comunale di Torino relativa alla salvaguardia degli equilibri del Previsionale 2020-2022, provvedimento che per l'esercizio in corso registra ulteriori maggiori entrate da fondi ministeriali per 9,8 milioni. Nel dettaglio, 3,4 mln sono destinati a imprese e commercio per ridurre la Tari e 500 mila euro la Cimp, un milione va al fondo di solidarietà alimentare per rafforzare la rete di Torino Solidale, 1,2 mln compensano i mancati introiti per la sospensione della sosta a pagamento e 300 mila euro vanno ai rimborsi dei canoni patrimoniali per associazioni ed enti. A questi si aggiungono 2,7 milioni per l'avvio della contrattazione integrativa aziendale del Comune. "Entro il 31 dicembre - anticipa l'assessore al Bilancio, Sergio Rolando - l'ente potrà procedere a ulteriori variazioni bilancio in relazione all'attribuzione di fondi statali previsti dal decreto Agosto, per il ristoro dell'imposta di soggiorno, il fondo per l'esercizio delle funzioni degli locali, l'esenzione Imu per turismo e spettacolo e la proroga dell'esonero Cosap. Per l'esercizio 2021 - aggiunge - è ragionevole prevedere trasferimenti statali a compensazione della perdita di capacita' da entrate fiscali, tariffarie e patrimoniale degli enti locali, legata all'emergenza Covid 19".