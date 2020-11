Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, sabato 7 novembre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3213m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un campo di alta pressione favorisce una giornata in prevalenza soleggiata sul Nord Ovest salvo per qualche banco di nebbia mattutino sulla pianura piemontese. Tra pomeriggio e sera aumento delle nubi da ovest, specie sulle Alpi ma senza fenomeni particolari da segnalare salvo isolate pioviggini sui crinali di confine. Temperature miti per il periodo. Ventilazione debole. In Liguria mare poco mosso.