Covid: commercianti chiusi, lockdown ha dell'incredibile

"Per noi un lockdown che ha dell'incredibile". Questo il grido d'allarme dei presidenti del settore Moda, Arredamento casa, Antiquari e Gioiellieri che, oltre al settore ricettivo, turistico e sportivo, sono tra le poche categorie con le attività chiuse. "Nessuno, dopo l'esperienza della tragica primavera, capisce che questo nuovo lockdown è fisico per alcune categorie, ma anche virtuale e non meno letale per le aziende dei settori che rappresentiamo", dicono. "Per le nostre aziende sarà un disastro, con la paura che questi 15 giorni di chiusura risolveranno ben poco - sostiene Enrica Vinesia, presidente Associazione Orafa Torinese -. Abbiamo già perso le cerimonie e se il lockdown compromettesse gli acquisti del Natale si andrà verso la chiusura definitiva di tanti nostri soci". "Chiediamo di lavorare e, soprattutto, di avere sgravi e ristori per un provvedimento ingiusto. Rappresentiamo una filiera importantissima che a cascata si riversa sui fornitori, le aziende produttive", aggiunge Gianfabio Vanzini, presidente di Federmoda Torino. "Chiediamo dei crediti di imposta veri, una forte detassazione e un aiuto concreto per sostenere il nostro comparto", afferma Andrea Sacco di Federmobili Torino. "Nonostante tutti i proclami - conclude Aldo Ajassa, del direttivo dell'Associazione Antiquari e Gallerie D'Arte - ancora una volta si chiudono i Musei e le attività come le nostre. In Spagna i luoghi dell'Arte sono aperti".