Dl Ristori bis: Confesercenti, dimenticati agenti commercio

"Bene l'inserimento degli ambulanti e delle pizzerie al taglio, ma ancora una volta sono stati dimenticati gli agenti di commercio: il governo deve rimediare subito". Confesercenti Torino commenta così, in una nota, le misure del Decreto ristori bis. "Ci siamo battuti per fare inserire fra i beneficiari gli ambulanti e la nostra richiesta è stata accolta. Ciò è sicuramente positivo", commenta Johnny Iorio, presidente di Anva, l'associazione di categoria, perche' sarebbe stato incomprensibile accordare benefici al commercio fisso e negarli agli ambulanti dello stesso settore. Siamo dunque soddisfatti che il governo abbia compreso le esigenze delle tante migliaia di ambulanti in difficoltà". Stessa soddisfazione Confesercenti la esprime per la "ristorazione senza somministrazione" (pizzerie al taglio e analoghe attività), incomprensibilmente esclusa dal primo decreto. "Siamo contenti per gli inserimenti ottenuti da questi colleghi, ma non possiamo non rilevare l'esclusione degli agenti di commercio - dice Gisella Facta, presidente di Fiarc, l'associazione di categoria -. Se bar e ristoranti sono chiusi ne soffrono anche gli agenti che li riforniscono; se il turismo è fermo anche gli agenti di settore lo sono. Si tratta di perdite che sfiorano il 90% del fatturato. Più in generale, è l'intera categoria a essere colpita dalla contrazione dell'economia. Chiediamo al governo un intervento immediato e risolutore: ne va della sopravvivenza dell'attività dei 20.000 agenti piemontesi".