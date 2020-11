Lockdown: centro Torino deserto, nei parchi centinaia di runner

Centro deserto, meno affollati i mercati rionali, centinaia di persone di corsa nei viali dei parchi cittadini. Sono le immagini del primo sabato di Torino in zona rossa, sotto un sole da “estate di San Martino”. Il centro della città, con i musei e i negozi di abbigliamento chiusi, è quasi spettrale: pochissime persone sotto i portici, nelle piazze e nelle vie pedonali, vuota la stazione ferroviaria di Porta Nuova. Molti bar non hanno neppure alzato le serrande per il servizio da asporto. Diverso l'aspetto allontanandosi dal cuore della città, ma anche nei tanti mercati rionali l'affluenza dei clienti è minore rispetto a quella normale del sabato mattino: accanto ai generi alimentari, abbondano i banchi di intimo, pigiami, creme per il corpo e profumi, articoli per la pulizia della casa. Davanti ai negozi di generi alimentari clienti quasi ovunque in coda, disciplinatamente, al di fuori dei locali. I parchi cittadini sono affollati da runners di ogni età e condizione atletica, nessuno però in gruppo. La maggior parte sono da soli o al massimo in coppia, nei viali del parco Cavalieri di Vittorio Veneto, vicino allo stadio Grande Torino e al Pala Alpitour, polmone verde del popoloso quartiere di Santa Rita.